SIC Europa

Torre do Tombo atenta ao mercado alfarrabista

O Arquivo Nacional Torre do Tombo tem “um gabinete de salvaguarda do património” que monitoriza sites e publicações de alfarrabistas, para detetar peças com real valor histórico à venda no mercado.

O alerta voltou a soar recentemente com a escritura de entrega do Castelo de Lisboa (hoje Castelo de S. Jorge) ao Conde de Barcelos, em janeiro de 1383, por 750 euros. A entrega do documento poderia ser feita por correio ou em mão, em Vila Nova de Gaia.

Segundo o Jornal Público, foi o autor do blogue “Repensando a Idade Média” quem deu o alerta à câmara de Lisboa que gere o Castelo de São Jorge.

Perante a forte possibilidade de o pergaminho ser mesmo autêntico, o Arquivo Nacional Torre do Tombo contactou o vendedor para exercer o direito de opção e adquirir o documento do século XIV.

Não sendo normal, há raridades à venda no mercado

Já não é a primeira vez que obras de relevância histórica surgem à venda o mercado. Ainda há alguns meses, um outro manuscrito de 1479 relacionado com a assinatura do Tratado de Alcáçovas foi posto à venda por um alfarrabista de Trás-os-Montes e comprado pela Torre do Tombo.

Um dos mais emblemáticos exemplares foi o pergaminho de D. João I, à venda num leilão no Porto, há dois anos.

Valor histórico VS valor patrimonial

Outro dos problemas destes documentos com valor histórico à venda no mercado é que, muitas vezes, vêm acoplados a um valor patrimonial que, se for demasiado alto, deixa de fora as instituições públicas, históricas ou culturais, com parcos recursos públicos.

Há casos em que as instituições têm de negociador com os compradores formas de salvaguardar as peças, tendo em conta o interesse público e histórico.

Foi o caso do pergaminho de D. João I que exigiu um acordo entre o comprador e a Universidade do Porto para que o documento pudesse ser transcrito e publicado.

© Impresa, Lisboa, Portugal